Газзаев сказал, за какие места будет биться ЦСКА в новом сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи и цели. ЦСКА, учитывая амбиции и традиции, всегда претендовал на самые высокие места. Я надеюсь, что красно-синие будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», – сказал Газзаев.