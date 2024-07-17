Газзаев сказал, за какие места будет биться ЦСКА в новом сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.
«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи и цели. ЦСКА, учитывая амбиции и традиции, всегда претендовал на самые высокие места. Я надеюсь, что красно-синие будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», – сказал Газзаев.
- В 1-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Ростова». Матч пройдет в субботу, 20 июля.
- В прошлом сезоне клуб занял 6-е место в чемпионате России.
Источник: «Спорт-Экспресс»