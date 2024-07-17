Названа причина возгорания в Парке Галицкого

Администрация Парка Галицкого сообщила, что причиной пожара в парке стало возгорание теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.

Ранее Mash сообщал, что огонь находился буквально в ста метрах от стадиона ФК «Краснодар».