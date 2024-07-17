Названа причина возгорания в Парке Галицкого

Администрация Парка Галицкого сообщила, что причиной пожара в парке стало возгорание теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.
Ранее Mash сообщал, что огонь находился буквально в ста метрах от стадиона ФК «Краснодар».
- Парк «Краснодар» или, как его еще называют, Парк Галицкого, был построен и открыт местным предпринимателем, владельцем футбольного клуба Сергеем Галицким.
- Стадион «Краснодар» был открыт в октябре 2016 года.
- 28 июля «быки» должны принять на арене махачкалинское «Динамо» в игре 2-го тура РПЛ.
Источник: Mash