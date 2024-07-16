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  • Хлестов заявил об ограниченности Джикии, который не может найти новый клуб

Хлестов заявил об ограниченности Джикии, который не может найти новый клуб

16 июля 2024, 20:48
17

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов оценил игру ушедшего из клуба Георгия Джикии.

«Джикия не потеря для «Спартака». Его время тоже истекло, его позиционная игра такая, что я сам мог бы играть на таком уровне. Для РПЛ Георгий хороший игрок, но не для «Спартака». Нужна энергия, вспомнить Юрий Никифорова, который таранил всe, что мог.

Джикия только раздаeт передачи, которые любой может. Как Илья Муромец: «Беги, я тебе отдам». Так до 80 играть можно», – сказал Хлестов.

  • 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».
  • Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
  • Джикия – воспитанник «Локомотива».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Джикия Георгий
Комментарии (17)
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АКС-74У
1721157322
Дело не столько в ограниченности, сколько в завышенности финансового аппетита.
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САДЫЧОК
1721158402
Никаких передач на развитие Джикия не давал. Тупо переработка с другим защитником.
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NewLife
1721158532
Не понял про Илью Муромца, sorry. Джикии желаю найти себе достойное применение, не обязательно в РПЛ.
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BoevStas1
1721159614
Да его Жиго тянул,Вы что слепые!! ушёл Жиго он сдох,вот и всё.Уровень Амкар его...
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k611
1721161525
Зарплату просит немаленькую видимо, так бы давно трудоустроился.
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regbiN
1721199417
У меня бы он тоже не играл был бы я тренером )
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1721227276
Еще мягко Хлестов сказал, про Джикию все узнали, когда его Спартак взял. Кто до этого знал эту Джикию? И по физическим и игровым кондициям он очень средний игрок.
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Vladimir-Shelepnev-google
1721291798
Я, не фанат Джикии но то что он изгой то да. И всё это делает Спартак. Дзюба изгой, кто зделал Спартак. Сейчас на очереди Соболев. Всё они играли за Спартак, но что не так сказали, не подчинились. Зачем они это делают не понимаю. Да вы посмотрите историю Спартака сколько они испортили игроков, а уголовников любят. Почему?
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