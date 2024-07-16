Хлестов заявил об ограниченности Джикии, который не может найти новый клуб

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов оценил игру ушедшего из клуба Георгия Джикии.

«Джикия не потеря для «Спартака». Его время тоже истекло, его позиционная игра такая, что я сам мог бы играть на таком уровне. Для РПЛ Георгий хороший игрок, но не для «Спартака». Нужна энергия, вспомнить Юрий Никифорова, который таранил всe, что мог.

Джикия только раздаeт передачи, которые любой может. Как Илья Муромец: «Беги, я тебе отдам». Так до 80 играть можно», – сказал Хлестов.

30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Джикия – воспитанник «Локомотива».

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