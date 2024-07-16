Основная форма «Локомотива» на новый сезон

«Локомотив» показал первый комплект формы на новый сезон.
«Первый комплект сезона 2024/25 – красный с белой вертикальной полосой. Символизируя пар от паровоза, он напоминает о первых победах и традициях. А зелeные элементы возвращают к истокам и вдохновляют на будущее.
Форма переносит нас в 1936-й – год основания спортивного общества. Последний раз наша команда выступала в такой в 1989 году», – написали москвичи.
- Сезон стартует 20 июля.
- В 1-м туре РПЛ «Локо» сыграет дома с «Акроном».
- «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: сообщество «Локомотива» в VK