Основная форма «Локомотива» на новый сезон

«Локомотив» показал первый комплект формы на новый сезон.

«Первый комплект сезона 2024/25 – красный с белой вертикальной полосой. Символизируя пар от паровоза, он напоминает о первых победах и традициях. А зелeные элементы возвращают к истокам и вдохновляют на будущее.

Форма переносит нас в 1936-й – год основания спортивного общества. Последний раз наша команда выступала в такой в 1989 году», – написали москвичи.