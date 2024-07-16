«Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора

«Альфа-банк» заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 миллионов рублей, сообщает РБК. Собеседник, близкий к банку, подтвердил заинтересованность компании в сделке.
По словам источников, соглашение будет рассчитано на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 миллионов рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в систему «Альфа-банка».
- Бывший глава и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен является болельщиком клуба.
- Сообщается также, что банк в последние месяцы ведет переговоры с РПЛ о том, чтобы в том или ином виде стать спонсором лиги.
Источник: РБК