«Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора

«Альфа-банк» заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 миллионов рублей, сообщает РБК. Собеседник, близкий к банку, подтвердил заинтересованность компании в сделке.

По словам источников, соглашение будет рассчитано на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 миллионов рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в систему «Альфа-банка».