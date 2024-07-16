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  • «Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора

«Спартак» получит 750 миллионов рублей за 3 года от нового спонсора

16 июля 2024, 11:41
13

«Альфа-банк» заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 миллионов рублей, сообщает РБК. Собеседник, близкий к банку, подтвердил заинтересованность компании в сделке.

По словам источников, соглашение будет рассчитано на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 миллионов рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в систему «Альфа-банка».

  • Бывший глава и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен является болельщиком клуба.
  • Сообщается также, что банк в последние месяцы ведет переговоры с РПЛ о том, чтобы в том или ином виде стать спонсором лиги.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Spartak_forv@
1721119789
Хорошая коммерческая история.Руководство Альфа-банка никогда не скрывала своей симпатии к Спартаку.Теперь закрепили эту симпатию официально
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O-kolesov
1721121485
Лукойл, Банк Открытие, Альфа Банк . Не многовато ли для одного никчемного клуба.
Ответить
BRO_football
1721124821
Альфа в роли догоняющих. Сначала Тинькофф-банк был спонсором РПЛ, теперь Альфа тоже хочет. Ничего "своего" придумать не могут.
Ответить
ivany4
1721125410
Не везет Спартаку, когда в спонсорах банк. Банк Открытие - накрылся. Альфа банк, судя по последней информации тоже на крючке у ФАС и Финмониторинга. Может лучше одного(Лукойл), но надежного.
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Виталич
1721125877
Беспилотники лучше купите,для армии..
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alefreddy
1721129198
побольше бы хороших спонсоров
Ответить
NewLife
1721129591
У газпрома проблемы с финансами и бо.мжи выливают здесь свою зависть.
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zigbert
1721154041
Лишние деньги не помешают.
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