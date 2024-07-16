Клуб Первой лиги купит у «Црвены Звезды» хавбека сборной Замбии

Центральный полузащитник Кингс Кангва близок к переходу в «Урал». По данным журналиста Ивана Карпова, клуб Первой лиги заплатит «Црвене Звезде» 500 тысяч евро за 25-летнего замбийца.
Кангва подпишет с «Уралом» трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
Вторую половину прошлого сезона футболист сборной Замбии провел на правах аренды в «Кортрейке».
- Кангва ранее провел три сезона в РПЛ в составе «Арсенала» в 2019–2022 годах.
- В минувшем сезоне замбиец сыграл 11 матчей за «Црвену Звезду», в которых сделал 3 голевые передачи и 12 игр за «Кортрейк», где отметился 2 ассистами.