Клуб Первой лиги купит у «Црвены Звезды» хавбека сборной Замбии

Центральный полузащитник Кингс Кангва близок к переходу в «Урал». По данным журналиста Ивана Карпова, клуб Первой лиги заплатит «Црвене Звезде» 500 тысяч евро за 25-летнего замбийца.

Кангва подпишет с «Уралом» трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

Вторую половину прошлого сезона футболист сборной Замбии провел на правах аренды в «Кортрейке».