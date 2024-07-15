Агент Селюк критически высказался о сербском уклоне в российском футболе

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче и привлечении сербов в российский футбол.

«Николича я знаю ещe по «Партизану». В «Локомотиве» ребята тоже хорошо о нeм отзывались, у меня были там футболисты. Дай бог, чтобы он был хорошим тренером, а не очередным Божовичем.

Меня вообще напрягает этот сербский уклон. Да, говорят, сербы – братья, но у меня ощущение, что они нашли лoхов у нас. Хороших сербских футболистов в Россию арканом не затащишь, а едут другие. Те же Братские кубки для распродажи устраивают.

Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Если надо давать, то эти братские чувства куда-то исчезают. Это их ментальность – получение денег и как можно больше.

Так вот, если Николич пришeл в ЦСКА делать достижения, то дай бог. Для меня Николич сильнее Федотова, потому что тот вообще не сильный тренер. Я, наоборот, хочу чтобы ЦСКА вернул те позиции, когда второе место считалось проигрышем. Желаю ЦСКА хорошего.

Просто я говорю как есть. Друг – не тот, кто наливает, а тот, кто правду говорит», – сказал Селюк.