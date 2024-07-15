Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Селюк критически высказался о сербском уклоне в российском футболе

Агент Селюк критически высказался о сербском уклоне в российском футболе

15 июля 2024, 00:48
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче и привлечении сербов в российский футбол.

«Николича я знаю ещe по «Партизану». В «Локомотиве» ребята тоже хорошо о нeм отзывались, у меня были там футболисты. Дай бог, чтобы он был хорошим тренером, а не очередным Божовичем.

Меня вообще напрягает этот сербский уклон. Да, говорят, сербы – братья, но у меня ощущение, что они нашли лoхов у нас. Хороших сербских футболистов в Россию арканом не затащишь, а едут другие. Те же Братские кубки для распродажи устраивают.

Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Если надо давать, то эти братские чувства куда-то исчезают. Это их ментальность – получение денег и как можно больше.

Так вот, если Николич пришeл в ЦСКА делать достижения, то дай бог. Для меня Николич сильнее Федотова, потому что тот вообще не сильный тренер. Я, наоборот, хочу чтобы ЦСКА вернул те позиции, когда второе место считалось проигрышем. Желаю ЦСКА хорошего.

Просто я говорю как есть. Друг – не тот, кто наливает, а тот, кто правду говорит», – сказал Селюк.

  • Марко Николич стал главным тренером ЦСКА в июне, подписав двухлетний контракт.
  • В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Владимира Федотова финишировал на 6-м месте в РПЛ.
  • Помимо Николича сербские тренеры возглавляют еще два клуба лиги. Деян Станкович руководит «Спартаком», а Саша Илич«Пари НН».

Еще по теме:
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА 9
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА 8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» 2
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1721017219
Друг – тот, кто правду говорит, когда наливает)))
Ответить
алдан2014
1721019989
Что он несёт? Сербы всегда были с нами. А про любовь к деньгам,и лохотронам это как раз к селюку. Попутал дядя
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+