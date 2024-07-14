Стал известен клуб, который сделал предложение Гвардиоле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может перебраться в США.

По сведениям источника, боссы «Нью-Йорк Сити» из МЛС хотят видеть на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу. Американцы уже сделали предложение испанскому специалисту

Хосеп Гвардиола является рулевым «Манчестер Сити» с 2016 года.

В качестве тренера английского гранда испанец провел 472 встреч, в которых сумел одержать 349 побед. Также в активе Хосепа 57 ничьих и 66 поражений.

С командой тренер 6 раз становился чемпионом Англии, 1 раз выигрывал ЛЧ, а также завоевывал ряд других трофеев.

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