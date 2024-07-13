Аршавин ответил, что «Зенит» сделает с лишними футболистами

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил об избытке футболистов в команде.

– Не слишком ли много у «Зенита» сейчас игроков? Это не проблема?

– По-моему, сейчас у «Зенита» 31 или 32 игрока. Естественно, что все хотят играть, а тут столько народу. Думаю, до конца трансферного окна их количество сократится – «Зениту» удастся раскидать футболистов.

Самое удивительное, что я не слышу слухов, которые ходили в предыдущее межсезонье: то бразильцы хотят уйти, то Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова берут куда-то, то ещe кого-то. А сейчас все спокойно и тихо готовятся, не жужжат.