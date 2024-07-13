Корнеев жестко высказался об игре Лещука в матче со «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев недоволен игрой вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
- Накануне в товарищеском матче со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) Лещук совершил результативную ошибку.
«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар был сегодня, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой. Почему не отбить в сторону? Тогда никто не сможет добить.
Как только подписали Андрея Лунeва, то стало ясно, что это первый номер 100 процентов», – сказал Корнеев.
- Лещук – воспитанник «Динамо».
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
Источник: «Матч ТВ»