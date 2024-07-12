Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что возвращение полузащитника Александра Коваленко в самарский клуб возможно только на правах аренды.

«Зенит» не хочет продавать Коваленко. Если от них будет приемлемое для «Крыльев» предложение по аренде Александра, то мы сможем рассмотреть этот вариант.

Право выкупа? Тут вопрос к «Зениту» и самому Коваленко. Насколько я знаю, Саша не против вернуться в «Крылья». Все зависит от условий, на которых эта сделка возможна.

Эта позиция [центральный полузащитник] у «Крыльев» укомплектована, и на повестке дня не стоит вопрос ее усиления», – сказал Андреев.