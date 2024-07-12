Ямаль прокомментировал фото с купающим его Месси

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на публикацию общих фотографий с Лионелем Месси 16-летней давности.

Снимки были сделаны в рамках благотворительного проекта.

Их опубликовал отец Ямаля во время Евро-2024.

На фото Ламину 5 месяцев, а Месси – 20 лет.

«В тот момент я, понятно, ничего не осознавал. Мой отец хранил эти фото, и мы никогда не публиковали их в основном из-за темы сравнений, которые никогда не идут на пользу», – сказал Ямаль.

Фото: соцсети Мунира Насрауи

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