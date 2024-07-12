Новое промо «Ростова» – легионеры перевоплотились в донских казаков

Пресс-служба «Ростова» подготовила еще один промо-ролик к сезону-2024/25.

Ранее клуб опубликовал видео в стиле сериала «Дальнобойщики».

В новом промо легионеры команды перевоплотились в донских казаков, а главный тренер Валерий Карпин шашкой рубил капусту.

«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края. Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона.

Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эльаскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», – говорится в описании к ролику.