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  • Новое промо «Ростова» – легионеры перевоплотились в донских казаков

Новое промо «Ростова» – легионеры перевоплотились в донских казаков

12 июля 2024, 14:14
25

Пресс-служба «Ростова» подготовила еще один промо-ролик к сезону-2024/25.

Ранее клуб опубликовал видео в стиле сериала «Дальнобойщики».

В новом промо легионеры команды перевоплотились в донских казаков, а главный тренер Валерий Карпин шашкой рубил капусту.

«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края. Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона.

Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эльаскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», – говорится в описании к ролику.

  • «Ростов» финишировал на 7-м месте в РПЛ.
  • Новый сезон стартует 20 июля.

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Источник: ютуб-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (25)
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...короче
1720784158
...ну, да... И сотник-казачура из Эстонии)...
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andr45
1720784567
ПЕТР КРАСНОВ, которому ростовчане установили памятник «Казаки! Помните, вы не русские, вы казаки, самостоятельный народ, Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь». »
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Лев Львов
1720784964
Георгиевич, как всегда, капусту рубит!
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Spartak_forv@
1720785613
Окрошка с квасом-москвичи походу снимали,а не местные
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baggio80
1720785648
Цирк уехала клоуны остались
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O-kolesov
1720786446
Я бы с удовольствием примерил одежду папуасов, знакомых нет.
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NewLife
1720786540
Как только прозвучало, что дева плачет, Карпин сказал, что "пора" (делать ноги)))
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...короче
1720788258
...меняем вводную! Карпин - тренер "Маккаби" из Хайфы, то что?)...
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Mirak92
1720792096
Нетфликс подьехал
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Таврида
1720792180
Боже упаси от таких казаков, сейчас еще узбекских "специалистов" будут в казаки записывать...
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