Нигматуллин скептически оценил перспективы Соболева в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход 27-летнего нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Видимо, Семаку необходим нападающий такого вида, как Соболев. Высокий, мощный, умеющий пробить. Наверное, из-за тактических схем нужен игрок такой вариации. У Соболева прекрасные условия в «Спартаке», но, возможно, хочется новый опыт.

Токсичное поведение на тренировках? Это не новая история, такое случается с футболистами. Это говорит об определeнном непрофессионализме игрока. Такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака».

Токсичный игрок точно не будет полезен команде. Тот, который не заинтересован играть за «Спартак». Вряд ли можно назвать его ведущим футболистом, игрок ротации. Соболев не был в этом сезоне ярко выраженным нападающим, который забивал по 20 мячей», – сказал Нигматуллин.