Тренер «Химок» назвал козыри Заболотного и высказался о Дзюбе

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал вариант с переходом в команду нападающего Артема Дзюбы.
– Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?
– Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.
– Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?
– Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.
– Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?
– Меня не пугает возможность работать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.
- 35-летний Артем Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- 33-летний Антон Заболотный перешел в «Химки» из ЦСКА. В прошлом сезоне он провел за красно-синих 42 матча, забил 12 голов, отдал 3 передачи.