Тренер «Химок» назвал козыри Заболотного и высказался о Дзюбе

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал вариант с переходом в команду нападающего Артема Дзюбы.

– Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?

– Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.

– Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?

– Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.

– Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?

– Меня не пугает возможность работать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.