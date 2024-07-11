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Семак рассказал о процессе подбора новичков в «Зенит»

11 июля 2024, 16:48

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» сказал, что у всех новичков команды есть шансы выйти на поле в предстоящей игре.

– В команде появилось четыре новичка. Все ли на одном уровне или кто-то быстрее интегрировался, кто-то медленнее?

– Конечно, что касается понимания того, что команда находится в какой-то форме, оно немножко некорректно, потому что каждый игрок обладает своими индивидуальными качествами. Кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее. Кто-то быстрее теряет форму или устает. Поэтому здесь можно говорить о большинстве игроков.

Также и пришедшие игроки, у них у всех разные индивидуальные характеристики. У кого-то от природы выносливость на высоком уровне, кому-то нужно набирать немножко и приспосабливаться к тренировочному процессу. Любой тренировочный процесс, любая команда – везде есть свои требования.

Конечно, адаптация требует определенного периода времени. Как тактическая, так и физическая. Неважно, интенсивные или нет, объемные ли тренировки. Просто организму нужно привыкнуть к той работе, которая проводится в той или иной команде. Две недели для этого недостаточно.

Конечно будем уже по ходу сезона больше интегрировать ребят в нашу команду. Но на сегодняшний день у всех наших новичков есть шанс сыграть.

– Не могли бы вы сказать, на каком этапе вас подключают к процессу приобретения новичков? На каком основании вы даете добро, и бывает ли такое, что приезжает игрок, а вы его не желали? Может быть такое, что это выгодный бизнес для клуба, не имеющий отношения к главному тренеру и его интересам?

– Что касается построения работы в нашем клубе, то у нас есть встречи по трансферам, целям на то или иное трансферное окно. Садимся, обсуждаем, какие позиции нам нужны для усиления. Мы со своей стороны предлагаем кого-либо, клуб со своей стороны занимается поиском тех или иных игроков. И потом уже руководство, Александр Иванович и доверенные лица вступают в процесс уточнений тех или иных возможностей, можно ли того или иного игрока подписать, что это будет стоить для клуба.

Что касается меня, конечно, они ставят в известность. Насколько могут приехать игроки, которых я не знаю – такого не бывает. Что касается каких-либо разногласий, то они есть. У клуба может быть свое мнение, у меня – своe. Это рабочий момент. И с точки зрения выгоды для клуба мы занимаемся одним делом, но смотрим немножко с разных сторон.

Это рабочие моменты, которые в принципе решаются. Никаких серьeзных проблем в этом отношении нет. Вы абсолютно правы, что касается подписания игроков – этим занимается клуб, Александр Иванович.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
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