Второй финалист Евро-2024, трансфер Соболева в «Зенит» сорвался, новичок «Краснодара» и другие новости

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«Пари НН» отказался от Дзюбы и Джикии

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В ЦСКА анонсировали уход Помазуна

Соболев убрал аватарку в спартаковской форме, хотя его трансфер в «Зенит» сорвался

В сборной Франции определились с будущим Дешама

Мбаппе выбрал игровой номер в «Реале» – клуб назвал дату его презентации

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Англия пробилась в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды; Кейн забил рекордный гол