«Спартак» заинтересован в хавбеке сборной Колумбии

«Спартак» интересовался возможностью трансфера 24-летнего центрального полузащитника «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричарда Риоса.
По данным Metaratings.ru, бразильский клуб планирует сохранить хавбека в составе до ЧМ-2026 и на данный момент отказывается от любых переговоров.
- Соглашение Риоса с «Палмейрасом» рассчитано до декабря 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
- В этом сезоне Риос провел 29 матчей за «Палмейрас», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- На Кубке Америки-2024 он на данный момент сыграл в 4 матчах за сборную Колумбии, забил 1 гол.
Источник: Metaratings.ru