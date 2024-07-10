«Спартак» заинтересован в хавбеке сборной Колумбии

«Спартак» интересовался возможностью трансфера 24-летнего центрального полузащитника «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричарда Риоса.

По данным Metaratings.ru, бразильский клуб планирует сохранить хавбека в составе до ЧМ-2026 и на данный момент отказывается от любых переговоров.