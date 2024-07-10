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  • Евро-2024. Англия пробилась в финал, обыграв Нидерланды (2:1) благодаря голу на 90-й минуте

Евро-2024. Англия пробилась в финал, обыграв Нидерланды (2:1) благодаря голу на 90-й минуте

10 июля 2024, 23:55
13

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы во второй раз подряд.

10 июля команда Гарета Саутгейта выбила из турнира Нидерланды.

Англичане пропустили первыми от Хави Симонса, но ответили двумя голами в исполнении Гарри Кейна и Олли Уоткинса.

В воскресенье англичане разыграют трофей с Испанией.

Евро-2024. 1/2 финала

Нидерланды – Англия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Симонс, 7; 1:1 – Кейн (с пенальти), 18; 1:2 – Уоткинс, 90.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Нидерланды
Комментарии (13)
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Cleaner
1720645172
Поздравляю Испанию с титулом Чемпиона Европы! Такую Англию испанцы разнесут в пух и прах!
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JTherry
1720645608
англичане додавили Нидерландию в общем-то равной игре: на последней минуте Уоткинс с угла штрафной пульнул мимо вратаря и всё - pzdc оранжевым..! финал будет боевым, и не факт, что Испания легко возьмёт "золото"... а фанатам из Англии приготовиться к уличным битвам с голландскими фанатами...)
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Spartak_forv@
1720645866
За Испанию в принципе,наверное,сама суть футбола. Англия проползла в финал,но титула недостойна. Голландию жаль,сломал им игру этот левый пенальти. Удачи Сборной Испании в финале!
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JIEGEHDA
1720646261
Очень жалко что вылетели Нидерланды. По мне так вторая команда по зрелищности футбола . Но я всё равно не понял почему они тупо не дадавили их навесами когда это было и опасно и продуктивно. И да жалко что прошли Англичане . Они не достойны . В принципе как обычно . Надеюсь что Испания выиграет их ведь теперь у них ещё и дисквалификационые игроки будут в строю . Вперёд Испания . Большая часть мира за вас
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Fialet
1720646280
Нахер афронаглию.
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VVM1964
1720647292
Более симпатизировал Нидерландам, но... Ну значит Англия ... Болею за Испанию и кто ей попадет в соперники не столь уж важно - верю что и тот, и другой соперник ей вполне "по зубам"...
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DeStar
1720648373
отвратительный второй тайм больше болел за нидерланды, они играют в динамичный атакующий футбол первый тайм был хорош от обеих команд( даже от англии, что редкость) но второй тайм расставил все на свои места англия - ватокатание. 1 удар по воротам и тот пришелся на гол, наверное 80% времнеи владели мячом, но такие топы футбола не способны доводить мяч до штрафной даже а нидерланды имели в ногах мяч раз 5 на чужой половине и то создали больше НО за дичайщий автобус от нидерландцев - минус им, второй тайм вообще тупо стояли горой и все, так что проход англии более заслуженный ИМХО, нидерланды в свой футбол играть не захотели- поплатились
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Oldtrafford83
1720675333
С дерьмовым футболом пробились в финал, посмотрим снимет ли Кейн своё проклятие 14,07))
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rash1959
1720676437
Поскажите , а почему не показывали игру. "Слушать игру по радио" от мудовых экспердов с говноматча в 21-м веке? Чего то я пропустил.
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