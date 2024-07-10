Евро-2024. Англия пробилась в финал, обыграв Нидерланды (2:1) благодаря голу на 90-й минуте

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы во второй раз подряд.
10 июля команда Гарета Саутгейта выбила из турнира Нидерланды.
Англичане пропустили первыми от Хави Симонса, но ответили двумя голами в исполнении Гарри Кейна и Олли Уоткинса.
В воскресенье англичане разыграют трофей с Испанией.
Евро-2024. 1/2 финала
Нидерланды – Англия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Симонс, 7; 1:1 – Кейн (с пенальти), 18; 1:2 – Уоткинс, 90.
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Источник: «Бомбардир»