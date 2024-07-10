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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Англия
Нидерланды - Англия: обзор матча 10 июля 2024
Нидерланды
10.07.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Англия
7'
Х. Симонс
18'
Г. Кейн (П)
90'
О. Уоткинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Англия
90'
+5
Желтая карточка
К. Триппьер
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Д. Дюмфрис
90'
+4
Замена
Б. Бробби
️️️️
Х. Симонс
90'
+4
90'
+3
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Мэйну
90'
+3
Замена
Э. Конса
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
Х. Симонс
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
К. Палмер
Желтая карточка
В. ван Дейк
87'
86'
Желтая карточка
Б. Сака
80'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Г. Кейн
80'
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
72'
Желтая карточка
Д. Беллингем
46'
Замена
Л. Шоу
️️️️
К. Триппьер
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Мален
46'
Замена
Д. Верман
️️️️
М. Депай
35'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
3-3-2-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
18
Мален
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Гехи
2
Уокер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
10
Депай
8
Верман
8
Верман
10
Депай
22
Дюмфрис
9
Зиркзее
9
Зиркзее
22
Дюмфрис
7
Симонс
19
Бробби
19
Бробби
7
Симонс
18
Мален
9
Вегхорст
9
Вегхорст
18
Мален
12
Триппьер
3
Шоу
3
Шоу
12
Триппьер
7
Сака
5
Конса
5
Конса
7
Сака
15
Мэйну
24
Галлахер
24
Галлахер
15
Мэйну
7
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
7
Фоден
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Нидерланды
Англия
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Нидерланды - Англия
3
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
6
Офсайды
1
4
Количество передач
413
589
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
60926 из 81365 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
Okko
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