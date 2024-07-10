В ЦСКА анонсировали уход Помазуна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем вратаря команды Ильи Помазуна.
– Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у «Урала» получился тяжелый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал. Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдем решение. Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определенный интерес к нему, надо немного подождать.
– Скорее всего, он покинет ЦСКА?
– Да.
- В прошедшем сезоне Илья провел за «Урал» 34 матча и пропустил 50 голов.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- Помазун – воспитанник ЦСКА.
76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?
Источник: «Матч ТВ»