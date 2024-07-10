Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Нидерландов и Англии. Игра состоится 10 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Нидерланды: Вербрюгген, Ван Дейк, Аке, Де Врей, Симонс, Райндерс, Мален, Дюмфрис, Схаутен, Депай, Гакпо.

Главный тренер: Рональд Куман

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Райс, Гэи, Сака, Беллингем, Фоден, Триппьер, Майну, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

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