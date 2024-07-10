Мусаев рассказал, что изменил в «Краснодаре» после увольнения Ивича

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы об изменениях в команде по ходу прошлого сезона.

– Какая задача была все-таки первостепенной – вернуть фирменный футбол или команду – на первое место?

– Все понимали, что «Краснодар» на одно очко отставал от «Зенита», и все хотели побороться за чемпионство – и я, и футболисты, и клуб в целом.

Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни все с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом.

– Вы говорили: «В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше». Расшифруете для неспециалистов, что конкретно имелось в виду?

– Чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол.

Вне зависимости от того, с кем ты играешь – с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.

– И с чего вы начали эту перестройку?

– С тренировочного процесса, теоретических занятий. С анализа того тренировочного процесса, который был при прошлом штабе. У нас они сильно отличаются. Тут нужно было быть очень аккуратными с нагрузками.

Второй момент: тренировочные подходы у нас [с Ивичем] абсолютно разные. Нам хотелось играть по-другому. Например, не опускать флангового нападающего пятым защитником. У нас они должны были располагаться выше, чтобы это давало возможность для более агрессивных переходов.

Подняли выше Сперцяна, вернули в состав Кади, который может играть между линиями, поставили атакующим защитником Олусегуна. Изменений и разных нюансов было много.

Еще раз хочу подчеркнуть: Владимир Ивич проделал отличную работу. У него интересные идеи, и его стиль дает результат. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол, и это нормально.