Ростовская область планирует избавиться от акций «Ростова»

В правительстве Ростовской области задумались о продаже части акций «Ростова».
«Минимущества области планирует продать на аукционе 25,9% акций «Ростова». Сейчас у областного правительства 51% акций клуба, а 49% принадлежат структурам предпринимателя Арташеса Арутюнянца, который стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году.
Блокирующий пакет в размере 25% + 1 акция АО ФК «Ростов» останется в государственной собственности региона. Приватизация почти 26% акций направлена на сокращение госимущества региона, которое не приносит доходов в областной бюджет, а также на привлечение новых инвесторов, способных финансировать «Ростов» для «улучшения спортивных результатов футбольной команды», – написал источник.
- «Ростов» непрерывно выступает в РПЛ с 2009 года.
- Команду тренирует Валерий Карпин, также работающий со сборной России.
- В 2016 году ростовчане играли в группе Лиги чемпионов.