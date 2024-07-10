Ростовская область планирует избавиться от акций «Ростова»

В правительстве Ростовской области задумались о продаже части акций «Ростова».

«Минимущества области планирует продать на аукционе 25,9% акций «Ростова». Сейчас у областного правительства 51% акций клуба, а 49% принадлежат структурам предпринимателя Арташеса Арутюнянца, который стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году.

Блокирующий пакет в размере 25% + 1 акция АО ФК «Ростов» останется в государственной собственности региона. Приватизация почти 26% акций направлена на сокращение госимущества региона, которое не приносит доходов в областной бюджет, а также на привлечение новых инвесторов, способных финансировать «Ростов» для «улучшения спортивных результатов футбольной команды», – написал источник.