Хомуха сказал, в каком случае у Соболева не будет проблем с фанатами «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургскую команду.

– Говорят, Соболев уже одной ногой в «Зените». Как относитесь к этому переходу?

– Событие, конечно, неожиданное. Ну, перешел и перешел. Это опытный игрок, обладающий определенными качествами, он умело ведет силовую борьбу. «Зенит» часто сталкивается с ситуацией, когда соперники играют с насыщенной обороной, потому фланговые передачи и игра вверху очень пригодятся.

– Как к нему отнесутся петербургские трибуны?

– Это не первый случай, когда игрок переходит из «Спартака» в «Зенит». Если он будет помогать команде, а болельщики это заметят, то проблем быть не должно.