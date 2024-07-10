Аршавин рассказал, почему «Зенит» хочет купить Соболева

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, как нападающий «Спартака» Александр Соболев может усилить петербургскую команду.

«Скорее всего, переговоры какие‑то есть. Но думаю, что это связано с тем, что у «Зенита» слишком легкие игроки в нападении.

Тот же Кассьерра, хоть и у него высокий рост, не обладает габаритами. Когда «Зенит» по весне столкнулся с позиционной атакой, когда нужно было навешивать и простреливать, некому было навязать борьбу, защитники соперников слишком легко справлялись с этим.

Наверное, «Зенит» ищет игрока, который навяжет борьбу», – сказал Аршавин.

27-летний форвард в «Спартаке» с 2020 года.

В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Соболева 10+2 млн евро.

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