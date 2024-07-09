Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Франции. Игра состоится 9 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Испания: Симон, Кукурелья, Начо, Ляпорт, Навас, Родри, Руис, Ольмо, Уильямс, Ямаль, Мората.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Муани, Мбаппе.

Главный тренер: Дидье Дешам

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