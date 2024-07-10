Тренер сборной Испании высказался о свисте в адрес Кукурельи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после полуфинального матча Евро-2024 с Францией (2:1) прокомментировал ситуацию с освистыванием немецкими болельщиками защитника национальной команды Марка Кукурельи.

– Как вы чувствуете себя? Вы на первом Евро обыграли Германию дома и Францию с Мбаппе.

– Спасибо за поздравления. Конечно, я очень верил в эту команду. Мои игроки действуют образцово. Они прекрасно играют индивидуально, но всегда работают на командную пользу. Горжусь, что имею возможность работать с этими игроками.

– Что вы думаете о свисте в адрес Кукурельи? Изменит ли это ваше отношение к Германии как к принимающей стране?

– Не знаю, почему его освистывали. Без понятия. Он настоящий профессионал, и он умеет справляться с давлением. Люди, которые освистывали его, не олицетворяют Германию как страну.

– Чем вы гордитесь сегодня сильнее всего? В чем ваша заслуга? Вы всегда говорите об игроках, но должна же быть и ваша заслуга.

– Это заслуга игроков. Мы, конечно, должны их выбрать, но все зависит от них. Это их заслуга. Именно они и дарят это воодушевление.

Очень горжусь этими игроками. Во многом из-за того, как мы играли на пути к финалу. У нас были очень сложные матчи. Но без боли ничего хорошего не бывает. Мы привыкали к идее. Эти игроки молоды, но они готовы страдать и работать.

– Сложнее было против Германии или против Франции? Считаете ли себя фаворитом финала?

– Это очень разные соперники. Обеими победами я горжусь, потому что нам пришлось играть по-разному. Это очень большие сборные, которые вынудили нас играть на максимуме.

Уверен, что следующая игра будет совершенно иной. И без разницы, против кого мы сыграем: против Англии или Нидерландов. У нас еще есть пространство для прогресса.

– Вы сказали что-то команде после пропущенного гола?

– Практически невозможно говорить с игроками, когда они на поле: шумно. Но перед игрой мы прорабатываем каждый возможный сценарий: что делать, когда мы забиваем, что делать, когда пропускаем.