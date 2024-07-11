Мората сказал, пропустит ли финал Евро из-за столкновения со стюардом

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о столкновении со стюардом после полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1). По словам игрока, инцидент не помешает его участию в финале.
«Просто желтая карточка стюарду, и все», – сказал Мората.
- После полуфинального матча один из охранников стадиона поскользнулся и ударил Морату в колено, когда пытался поймать выбежавшего на поле фаната. Форвард сборной Испании хромал после столкновения.
- Финал чемпионата Европы-2024 Испания – Англия пройдет 14 июля в Берлине. Матч начнется в 22:00 мск.
Источник: Marca