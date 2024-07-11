Мората сказал, пропустит ли финал Евро из-за столкновения со стюардом

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о столкновении со стюардом после полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1). По словам игрока, инцидент не помешает его участию в финале.

«Просто желтая карточка стюарду, и все», – сказал Мората.