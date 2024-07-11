Кукурелья высказался о свисте немецких болельщиков в свой адрес

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья отреагировал на свист болельщиков в его адрес в матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1).
Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча футболистом из-за попадания мяча в его руку в 1/4 финала против Германии (2:1), за которое не было назначено пенальти.
«Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват... Главное, что мы в финале, и точка», – сказал Кукурелья Cadena COPE.
- В финале Евро-2024 14 июля Испания сыграет с Англией. Матч пройдет в Берлине, начало в 22:00 мск.
- 25-летний Кукурелья сыграл на данный момент в 5 из 6 матчей своей сборной на турнире.
Источник: Marca