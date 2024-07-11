Кукурелья высказался о свисте немецких болельщиков в свой адрес

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья отреагировал на свист болельщиков в его адрес в матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1).

Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча футболистом из-за попадания мяча в его руку в 1/4 финала против Германии (2:1), за которое не было назначено пенальти.

«Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват... Главное, что мы в финале, и точка», – сказал Кукурелья Cadena COPE.