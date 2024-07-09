Тарханов: «Фанаты могут возненавидеть Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер ЦСКА, «Урала» Александр Тарханов прокомментировал скорый трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Не уверен, будет ли Соболев играть в «Зените». Всe-таки есть Кассьерра, Сергеев. Видимо, «Зенит» хочет работать с русскими. Наверное, бразильцы могут уехать. Что касается Соболева, то есть риск для него, что он не будет играть, а будет сидеть в запасе. Но, наверное, Соболев не нужен «Спартаку». Они недавно взяли Виллиана Жозе, так что могут отпустить. Что-то там и случиться у него могло.

Плюс у Соболева явно есть желание уйти. Болельщики только могут возненавидеть Соболева по началу, но потом всe забудется. Главное, чтобы он там играл», – сказал Тарханов.