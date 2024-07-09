Медведев двумя словами прокомментировал информацию о трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о переходе нападающего Александра Соболева в петербургский клуб из «Спартака»
– Сообщается, что Соболев принял предложение «Зенита» по контракту и уже в течение пары дней трансфер будет завершен. Так ли это?
– Не так.
- По данным «Чемпионата», «Зенит» выплатит за трансфер Соболева 12 миллионов евро с учетом бонусов.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»