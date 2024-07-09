Медведев двумя словами прокомментировал информацию о трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о переходе нападающего Александра Соболева в петербургский клуб из «Спартака»

– Сообщается, что Соболев принял предложение «Зенита» по контракту и уже в течение пары дней трансфер будет завершен. Так ли это?

– Не так.