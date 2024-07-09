Койта прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Секу Койта поделился эмоциями в связи с заключением контракта с армейским клубом.

«ЦСКА – очень большой клуб, и я рад, что сегодня мы подписали контракт. Надеюсь, что вместе мы сможем одержать много побед и завоевать долгожданные для болельщиков трофеи.

Вчера я следил за матчем команды с трибуны, атмосфера, которую создавали болельщики, была потрясающей.

Мне уже не терпится выйти на поле, встретиться с товарищами и начать наш путь к заветным медалям и кубкам», – сказал 24-летний нападающий.