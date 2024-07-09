Койта прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Секу Койта поделился эмоциями в связи с заключением контракта с армейским клубом.
«ЦСКА – очень большой клуб, и я рад, что сегодня мы подписали контракт. Надеюсь, что вместе мы сможем одержать много побед и завоевать долгожданные для болельщиков трофеи.
Вчера я следил за матчем команды с трибуны, атмосфера, которую создавали болельщики, была потрясающей.
Мне уже не терпится выйти на поле, встретиться с товарищами и начать наш путь к заветным медалям и кубкам», – сказал 24-летний нападающий.
- Койта перешел в ЦСКА в качестве свободного агента после истечения контракта с «Зальцбургом».
- Контракт с ним заключен на три года – до лета 2027-го.
- В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
Источник: сайт ЦСКА