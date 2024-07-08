ЦСКА объявил о третьем летнем трансфере

Секу Койта официально присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

24-летний нападающий перешел в армейский клуб после истечения контракта с «Зальцбургом».

Сообщалось, что контракт с ним заключен на три года – до лета 2027-го.

В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

Койта стал 3-м летним новичком ЦСКА после Данила Кругового и Артема Шуманского.

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