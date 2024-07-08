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ЦСКА объявил о третьем летнем трансфере

8 июля 2024, 21:09
29

Секу Койта официально присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

24-летний нападающий перешел в армейский клуб после истечения контракта с «Зальцбургом».

Сообщалось, что контракт с ним заключен на три года – до лета 2027-го.

  • В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
  • Койта стал 3-м летним новичком ЦСКА после Данила Кругового и Артема Шуманского.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Койта Секу
Комментарии (29)
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JIEGEHDA
1720462697
Не плохо так закупаются . При том что тренер Николич ЦСКА надо будет бояться. Начало думаю будет слабое а потом уже начнут рвать. Борьба за 2-3 место будет хорошей .
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Snek
1720462960
Я уж думал, что они игрока нормального купить решили. А они взяли игрока ротации из австрийской лиги, которого даже продлевать не хотели, то есть он даже как игрок ротации не устраивал клуб... Круто!
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Inkvizitor@
1720463966
думбия
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odessakmv
1720488082
для СА очень даже не плохо... если, конечно, не было скрытых платежей для обхода санкций
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АЛЕКС 58
1720491555
Надеюсь будет лучше Чалого с Заболотным.
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BoevStas1
1720495853
Удачи!удивили конечно))
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