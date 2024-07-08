Агент форварда сборной Мали: «Мы выбрали ЦСКА»

Махамаду Койта, брат и представитель нападающего Секу Койта, подтвердил, что малийский футболист близок к переходу в ЦСКА.

«В ближайшее время Секу завершит медосмотр. Могу сказать, что «Эвертон» и «Штутгарт» продолжают проявлять интерес к нему, но мы выбрали ЦСКА, потому что нам понравился проект, который нам представили.

Думаю, что он будет полезен для дальнейшего развития Секу. Он очень хочет помочь ЦСКА завоевать титулы, которые так долго ждут болельщики», – сказал брат игрока.