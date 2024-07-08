Пономарев объяснил, почему Роналду надо играть только в Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета национальной команды с Евро-2024.

«Ему надо играть только в Саудовской Аравии. Он там за счет имени может немного постоять на поле. Стэнли Мэттьюз играл в Англии до 50 лет. Но это было для рекламы, выходил на правый край и все.

И Роналду пусть в Саудовской Аравии для рекламы выступает, пусть там его снимают, как икону футбола. Зритель пока будет ходить на него, а потом перестанет.

Вот такая у него судьба. Он – миллиардер! Что ему мучаться? Конечно, он привык быть в центре внимания, чтобы его все замечали, писали о нем и снимали на камеру. Сложно отойти от такой жизни.

Это как у нас в шоу-бизнесе. Только кого-то перестают снимать, так сразу начинают пить. А Роналду пить не будет. Он не дурак», – сказал Пономарев.