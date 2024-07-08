Титов прокомментировал уход Промеса из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об уходе из клуба вингера Квинси Промеса по истечении срока контракта.

– У Промеса закончился контракт со «Спартаком». Насколько это большая потеря?

– Чемпионат показал, что это большая потеря. Второго такого игрока, как Промес, нет, увы. Конечно, его не хватало. Но как бы играл «Спартак» с Промесом – никто не знает.

– В «Спартак» перешeл Виллиан Жозе. Какие у вас ожидания от этого трансфера?

– Я его не знаю, кто это и с чем его едят.

– Кто, по-вашему, сейчас самый сильный игрок в «Спартаке»?

– В данный момент идут сборы. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть команду, тренировочный процесс.

32-летний Промес с февраля находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Власти Нидерландов, где нидерландца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

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