Аршавин поделился мнением, нужно ли закрывать РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал идею закрыть РПЛ.

Наиболее известная закрытая футбольная лига – МЛС, в которой выступают клубы США и Канады.

Еще один такой турнир – A-лига – включает команды из Австралии и Новой Зеландии.

«Если мы до сих пор находимся в структуре УЕФА, то организация запрещает закрытые лиги. Мне кажется, такой формат не подходит нашему футболу.

В США лиги устроены как бизнес. У нас пока очень трудно выйти на подобную модель. Сейчас наш футбол – это либо дотации от спонсоров, либо от государственных структур», – сказал Аршавин.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не отверг идею закрыть РПЛ хотя бы на несколько лет.

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