Аршавин поделился мнением, нужно ли закрывать РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал идею закрыть РПЛ.
- Наиболее известная закрытая футбольная лига – МЛС, в которой выступают клубы США и Канады.
- Еще один такой турнир – A-лига – включает команды из Австралии и Новой Зеландии.
«Если мы до сих пор находимся в структуре УЕФА, то организация запрещает закрытые лиги. Мне кажется, такой формат не подходит нашему футболу.
В США лиги устроены как бизнес. У нас пока очень трудно выйти на подобную модель. Сейчас наш футбол – это либо дотации от спонсоров, либо от государственных структур», – сказал Аршавин.
- Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не отверг идею закрыть РПЛ хотя бы на несколько лет.
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Источник: «Советский спорт»