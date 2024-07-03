РПЛ грозит закрытие через несколько лет

Группа руководителей клубов РПЛ вместе с РФС обсудила создание новой лиги закрытого типа, рассказали РБК три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Например, пересмотреть формат проведения турнира.

Обсуждался вариант, при котором лига станет закрытой. Подразумевается, что в чемпионате примут участие 16 команд, которым из года в год будет гарантировано участие в лиге. В закрытой лиге клубы смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. В этой ситуации им нужно будет больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков и т.д.

В таком случае каждый клуб станет франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.

Минус идеи в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, сказали источники из числа руководителей клубов РПЛ.

Источник в УЕФА рассказал, что в союзе не информированы о планах по закрытию РПЛ, но отметили, что УЕФА не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

Среди обсуждаемых вариантов есть такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который заходит, должен соответствовать критериям, которые предложит лига: предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости – то есть своего рода обоснование, почему клуб нужен лиге.

Эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. А главное, если эту идею будет поддерживать РФС как футбольный регулятор. Так лига себя обезопасит от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Отмечается, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 миллиардов рублей в год.

По словам источников, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная. Однако они считают, что этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нету экономического базиса, да и другие изменения требуют больших инвестиций.

Наиболее известная закрытая футбольная лига – МЛС, в которой выступают клубы США и Канады.

Еще один такой турнир – A-лига – включает команды из Австралии и Новой Зеландии.

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