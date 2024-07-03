Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ грозит закрытие через несколько лет

3 июля 2024, 12:06
63

Группа руководителей клубов РПЛ вместе с РФС обсудила создание новой лиги закрытого типа, рассказали РБК три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Например, пересмотреть формат проведения турнира.

Обсуждался вариант, при котором лига станет закрытой. Подразумевается, что в чемпионате примут участие 16 команд, которым из года в год будет гарантировано участие в лиге. В закрытой лиге клубы смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. В этой ситуации им нужно будет больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков и т.д.

В таком случае каждый клуб станет франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.

Минус идеи в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, сказали источники из числа руководителей клубов РПЛ.

Источник в УЕФА рассказал, что в союзе не информированы о планах по закрытию РПЛ, но отметили, что УЕФА не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

Среди обсуждаемых вариантов есть такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который заходит, должен соответствовать критериям, которые предложит лига: предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости – то есть своего рода обоснование, почему клуб нужен лиге.

Эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. А главное, если эту идею будет поддерживать РФС как футбольный регулятор. Так лига себя обезопасит от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Отмечается, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 миллиардов рублей в год.

По словам источников, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная. Однако они считают, что этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нету экономического базиса, да и другие изменения требуют больших инвестиций.

  • Наиболее известная закрытая футбольная лига – МЛС, в которой выступают клубы США и Канады.
  • Еще один такой турнир – A-лига – включает команды из Австралии и Новой Зеландии.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

Еще по теме:
«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны» 8
Григорян объяснил, зачем «Спартаку» нужен Сергеев 10
Мостовой указал на главную проблему российского футбола: «Мы себя извращаем, хватит!» 17
Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1719997833
Категорически не нравится эта "идея" !!!!!!! (((
Ответить
Давид59
1720002538
Всё это мне напоминает басню Крылова "квартет". Какая-то возня с целью повысить качество нашего футбола. Неужели не понятно, что главная проблема в том, наш спорт (и футбол в том числе) изолирован от мирового?
Ответить
NewLife
1720003836
Молодцы, это соответствует духу времени !! Все идет к тому, что рфс перестанет быть общественной организацией. Из правительства будут спускаться указивки, а рфс будет формировать турнирную таблицу, расставляя команд по местам. В каждом матче компетентные органы будут провозглашать счет. Власти лучше вас знают, кто лучший клуб. Позор российского футбола уйдет в прошлое, так как бмжевику будет присвоено звание вечного чемпиона, и арбитры будут понимать, как судить, исходя из этих реалий. Ура, товарищи - Зенит чемпион.
Ответить
Из Твери Леха
1720004095
Надо заранее не только определить какие клубы будут участвовать, но так же внести ясность кто займет первое место и кто сколько мячей забьет. Ведь спортивный принцип во главе угла ставить необязательно.
Ответить
Илья-Альчуль-vkontakte
1720006345
Да просто в очередной раз смех берёт от таких заявлений. Сколько можно говорить про "вкладывать" в развитие академий и молодых игроков, когда проблема кроется совсем не в этом? В стране футболом занимается зарегистрированных всего-то 28 тысяч детей. Это крайне маленькое количество. Для сравнения - в два раза больше занимающихся детей в Словакии, Хорватии и Уэльсе. В три раза больше занимающихся в Шотландии. В 5 раз больше в Австрии. В шесть раз - в Чехии. В семь - в Португалии и Венгрии. В восемь - на Украине. В 9 - в Швеции. В 10 - в Польше и Румынии. В 15 - в Турции. В 16 - в Голландии. В 30 - в Германии и Франции. Это при громадном населении России такая маленькая цифра.
Ответить
...короче
1720006984
...ха! Они, собрались закрытую Лигу создавать... Смотрите, как бы многих из вас, вперёд, не закрыли!... "Жизнь на нитке, а думают о прибытке"(с)...
Ответить
Spartak_forv@
1720007916
Если задача совсем убить футбол в регионах,то вперед
Ответить
zigbert
1720011618
Такую бредовую идею может придумать только человек далекий от футбола.
Ответить
subbotaspartak
1720012623
не ставя во главу угла только спортивный принцип..... Отечественных футболистов отфутболят окончательно
Ответить
алдан2014
1720012930
Если в головах чиновников такие бредовые идеи...Госдуму напоминает
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+