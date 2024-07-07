К работе на матчах РПЛ могут привлечь китайских судей

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал сотрудничество с Китаем по линии арбитров.

«Если мы в текущей ситуации хотим строить отношения с партнерами, это вряд ли должно быть в таком формате, что у них все готово, и тут мы их приглашаем, мы должны начинать тогда, когда это взаимовыгодно. Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии VAR и всем остальным.

У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи РПЛ, я не говорю о вывесках типа «Спартак» – «Зенит», «Зенит» – «Краснодар» или ЦСКА – «Спартак». С учетом сложной логистики этого не будет, но есть в РПЛ матчи, мы тоже не должны зазнаваться, не самого высокого уровня с точки зрения судейства.

Мы не ограничиваемся только РПЛ – любые матчи, сейчас начнется Футбольная национальная лига, где некоторые игры не многим ниже по накалу, чем в РПЛ», – сказал Каманцев.