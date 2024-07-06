Евро-2024. Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Англия обыграла Швейцарию (1:1, 5-3 пен.) в рамках четвертьфинала Евро-2024.

В первой половине игры командам не удалось поразить ворота друг друга. Все голы пришлись на вторую половину встречи. Счет открыл швейцарский центрфорвард Брель Эмболо. Но англичанам удалось довольно быстро сравнять. Отличился вингер Букайо Сака.

Исход противостояния решался в серии 11-метровых, где качественнее свои удары исполняли англичане.

Евро-2024. Плей-офф 1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1 (0:0) по пенальти 5:3 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эмболо, 75; 1:1– Сака, 80.

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