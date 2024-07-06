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  • Евро-2024. Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Евро-2024. Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

6 июля 2024, 21:40
26

Англия обыграла Швейцарию (1:1, 5-3 пен.) в рамках четвертьфинала Евро-2024.

В первой половине игры командам не удалось поразить ворота друг друга. Все голы пришлись на вторую половину встречи. Счет открыл швейцарский центрфорвард Брель Эмболо. Но англичанам удалось довольно быстро сравнять. Отличился вингер Букайо Сака.

Исход противостояния решался в серии 11-метровых, где качественнее свои удары исполняли англичане.

Евро-2024. Плей-офф 1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1 (0:0) по пенальти 5:3 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эмболо, 75; 1:1– Сака, 80.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Швейцария Англия
Комментарии (26)
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swot1205
1720291252
повезло пи до р мотам
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Skull_Boy
1720291336
Самая дорогая и самая убогая сборная Евро
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zra78
1720291373
Грёбанные обезьяны....
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...короче
1720291373
...нудные просочились в полуфинал(...
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insider_retro
1720291384
Швейцария была интересней и зрелищней, но чёткость и стабильность Англии в послематчевой серии предопределила её выход в полуфинал...
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Из Твери Леха
1720291487
Надо короче чтобы матчи на этом евро начинались со счета 1-0 сразу. Чтоб одни сразу бросались отыгрываться, а другие убегали в контр-атаки. Наблюдать тягомотную осторожность более часа, а то и целых 2 часа - то еще "удовольствие". По ходу афро-саксы на одной ноге таким макаром в финал проскочат.
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...короче
1720291643
...ещё раз смотреть эту прокисшую овсянку не собираюсь...
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Spartak_forv@
1720291803
Вчера был праздник футбола:Испания - Германия,потом франко-португальская «окопная *****»,сегодня на «западном фронте без перемен».Англия и Франция конечно дико фартовые.Фаворит с блеклой игрой прошел по пенальти против вратаря-специалиста по пенкам у противника
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ScarlettOgusania
1720292114
как же жаль игрока Швейцарии, не забившего первый пеналь, "англичанка гадит", где только может, но пенали бьёт отменно, так ведь и до финала доползут, осторожничая по саутгейтски, играя в основное время вничью, и выигрывая серию пенальти
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SPACE TRUCKIN
1720292918
в целом очень всё предсказуемо и не очень интересно...Испания - Голландия - лучший финал для меня...
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