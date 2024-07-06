Дасаев назвал лучшего вратаря на Евро-2024

Бывший страж ворот сборной СССР Ринат Дасаев высказался по поводу лучшего голкипера Евро-2024.

«Все голкиперы неплохие на чемпионате Европы. Вратарь Турции хороший матч показал с Австрией, но мне очень понравился на турнире Доннарумма, он один из лучших игроков. Итальянский вратарь смог в очередной раз подтвердить свой статус.

Чтобы в «ПСЖ» Сафонов стал первым номером, ему нужно доказывать. Доннарумма доказывал и доказывает еще, а Матвею надо подтверждать. Желаю удачи, у Сафонова есть силы переиграть его», – пояснил Дасаев.

Италия провалила Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти с большим трудом вышла из группы, набрав 4 очка. Итальянцы спаслись в самой концовке игры 3-го тура группового раунда турнира против Хорватии (1:1).

Но выступление итальянской сборной закончилось уже в первом раунде плей-офф континентального первенства в Германии. Италия проиграла Швейцарии Мурата Якина (0:2).

Капитаном итальянцев был страж ворот Джанлуиджи Доннарумма. Он сыграл все 4 встречи, в которых пропустил 5 мячей. Голкипер ни разу не уходил с поля без пропущенного мяча.

«ПСЖ», за который выступает Доннарумма, приобрел нового вратаря. Выбор французского гранда пал на россиянина Матвея Сафонова. Парижане выкупили игрока у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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