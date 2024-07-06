«Парма» может подписать Альмквиста из «Ростова»

Шведский вингер «Ростова» Понтус Альмквист может перебраться в Италию.
По сведениям СМИ, в услугах 24-летнего шведа заинтересованы «Парма» и «Фиорентина». Также возможность подписания Альмквиста рассматривает «Рома».
- В завершившемся розыгрыше РПЛ «Ростов» Валерия Карпина финишировал на 7-й позиции. Дончане заработали 43 очка в 30 играх.
- В активе команды 12 побед, 7 ничьих и 11 поражений.
- На данный момент в составе «Ростова» 8 легионеров.
- Ранее было объявлено, что южный коллектив приобрел права на уругвайца Родриго Саравию, играющего на позиции опорного хавбека. Ранее игрок защищал цвета «Пеньяроля».
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио