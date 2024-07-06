«Парма» может подписать Альмквиста из «Ростова»

Шведский вингер «Ростова» Понтус Альмквист может перебраться в Италию.

По сведениям СМИ, в услугах 24-летнего шведа заинтересованы «Парма» и «Фиорентина». Также возможность подписания Альмквиста рассматривает «Рома».