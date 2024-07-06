Стал известен срок контракта Барко со «Спартаком»

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко близок к переходу в «Спартак»

По сведениям источника, 25-летний аргентинец согласовал со столичным клубом трудовое соглашение сроком на 4 года. Ожидается, что стороны закроют сделку на следующей неделе.