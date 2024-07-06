Стал известен срок контракта Барко со «Спартаком»

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко близок к переходу в «Спартак»
По сведениям источника, 25-летний аргентинец согласовал со столичным клубом трудовое соглашение сроком на 4 года. Ожидается, что стороны закроют сделку на следующей неделе.
- Эсекьель Барко представляет цвета «Ривер Плейта» с 2022 года. В майке аргентинского коллектива атакующий хавбек провел 127 встреч, в которых сумел забить 17 голов и отдать 19 ассистов.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Спартак» приобретет права на Барко у «Ривер Плейта» за 16 миллионов евро.
- Ранее состав москвичей пополнил бразильский форвард Виллиан Жозе.
Источник: «Чемпионат»