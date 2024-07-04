Мостовой предположил, почему Джикия до сих пор не нашел новую команду

Александр Мостовой порассуждал о перспективах защитника Георгия Джикии после ухода из «Спартака» в качестве свободного агента.

«О Георгии я говорил ещe в тот момент, когда тот человек [Гильермо Абаскаль], который уехал из «Спартака», на него не рассчитывал.

Я понимаю, возможно, где-то проиграл конкуренцию, но всe равно мог выпустить. И я ещe тогда сказал, что Георгий, скорее всего, ищет какие-то варианты.

У него была хорошая ситуация в том плане, что он может найти себе всe, что хочет. Кроме разве что «Зенита», в котором много иностранцев. Наверняка он сейчас просто выбирает и ждeт.

Джикия усилит любую команду нашего чемпионата. Даже команду первой восьмeрки. Ему всего лишь 30 лет.

Когда сюда приходили Иванович, Чорлука, я говорил, что они ещe будут играть и будут лучшими. Ненормально то, что такой нефутбольный человек руководил в «Спартаке», – сказал Мостовой.

Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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