Инвестор «Химок» объяснил прекращение переговоров с Джикией

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, почему Георгий Джикия не перейдет в подмосковный клуб.

30-летний защитник покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта и пребывает в статусе свободного агента.

«С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет.

Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии «Химки» будут клубом не того уровня.

Георгий – хороший футболист высокого уровня. Думаю, он будет искать варианты в Европе или в России», – заявил Садыгов.

Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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