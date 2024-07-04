Инвестор «Химок» объяснил прекращение переговоров с Джикией

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, почему Георгий Джикия не перейдет в подмосковный клуб.
30-летний защитник покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта и пребывает в статусе свободного агента.
«С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет.
Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии «Химки» будут клубом не того уровня.
Георгий – хороший футболист высокого уровня. Думаю, он будет искать варианты в Европе или в России», – заявил Садыгов.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
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Источник: Sport24