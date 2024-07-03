Агент Ткаченко дал оценку финансовому состоянию ЦСКА

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о перспективах ЦСКА усилить состав этим летом.

– Деньги есть у ЦСКА? Насколько я знаю, их немного.

– Да, денег у ЦСКА немного. Мне они напоминают «Милан» 2008–2012 годов. Когда, с одной стороны, нет денег оплатить горячую воду, а если нужно купить игрока, который возбуждает, то двадцатка находится легко! Они могут себе это позволить.

У них есть Круговой, Файзуллаев – подтверждение достоинств, когда они очень экономны. Им еще нужно показать покупку качества за деньги. Мне кажется, они это сумеют сделать.