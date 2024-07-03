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  • Агент Ткаченко сделал заявление о трансферном бюджете «Спартака»

Агент Ткаченко сделал заявление о трансферном бюджете «Спартака»

3 июля 2024, 14:56
12

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил о готовности «Спартака» потратить на усиление состава десятки миллионов евро.

– У Спартака» громадный трансферный бюджет.

– Какой?

– Ну, 50-60-70 миллионов [евро]. Я думаю, такой. Они все сейчас будут опровергать, но я просто знаю.

У «Спартака» есть деньги. И, насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который играет в «Галатасарае», Керем Актюркоглу, может перейти в «Спартак».

Томаш Амарал и Олег Малышев должны ответственно к этому подходить. Может, это на два окна [бюджет], и мне важно, чтобы они его [потратили], потому что сильный «Спартак» нужен всей лиге. И ничего страшного, что у «Зенита» столетие – надо бросать вызов.

– Так это наоборот принципиально – выиграть у них в юбилей.

– Но они что-то делают, двигаются, покупают, мечтают в трансферных вещах.

  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ на 5-м месте.
  • Этим летом клуб уже оформил одну сделку – купил у «Бетиса» 32-летнего нападающего Виллиана Жозе за 2 млн евро.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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...короче
1720010626
...ты, Гера, свой семейный бюджет выворачивай на всеобщее обозрение, а вбросами, которые документально подтвердить ты не можешь, нехер заниматься...
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ivany4
1720010733
Вот такие, не тривиальные, мысли скрыты в головах обычных российских спортивных агентов.)) А могли бы работать эффективно, если бы думали. Главное не бюджет потратить, а команду создать. А это не только бюджет, но и понимание всего процесса работы.
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алдан2014
1720011956
Чехарда какая то. Если Спартак по тихой проворачивает трансфер,то зачем Ткаченко раструбил ? Сделал пакость? Что бы Зенит пронюхал и испортил? Непонятка. Карп и тот не знал
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zigbert
1720012543
Уважающий себя человек не будет говорить подобную чушь.
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Arvlad
1720019073
Так я не понял - "думаю" или "я просто знаю"...
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alefreddy
1720025669
турок соскочит раз мюллер про это знает
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rash1959
1720026286
ну если ткач "просто знает", то какие вопросы. Наверно в кармане у себя наковырял 70 копеек, и тут его.... понесло.
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