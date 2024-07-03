Агент Ткаченко сделал заявление о трансферном бюджете «Спартака»

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил о готовности «Спартака» потратить на усиление состава десятки миллионов евро.

– У Спартака» громадный трансферный бюджет.

– Какой?

– Ну, 50-60-70 миллионов [евро]. Я думаю, такой. Они все сейчас будут опровергать, но я просто знаю.

У «Спартака» есть деньги. И, насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который играет в «Галатасарае», Керем Актюркоглу, может перейти в «Спартак».

Томаш Амарал и Олег Малышев должны ответственно к этому подходить. Может, это на два окна [бюджет], и мне важно, чтобы они его [потратили], потому что сильный «Спартак» нужен всей лиге. И ничего страшного, что у «Зенита» столетие – надо бросать вызов.

– Так это наоборот принципиально – выиграть у них в юбилей.

– Но они что-то делают, двигаются, покупают, мечтают в трансферных вещах.