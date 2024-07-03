«Барселоне» предложили экс-игрока «Зенита»

Агенты и посредники предложили «Барселоне» предложили подписать центрального полузащитника «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает Sport.es.
При этом в приоритете у каталонского клуба на эту позицию кандидатуры Амаду Онана («Эвертон») или Микеля Мерино («Реал Сосьедад»).
- 30-летний Паредес провел в прошлом сезоне 49 матчей за клуб, забил 5 голов, отдал 7 передач.
- Контракт аргентинца с «Ромой» рассчитан до июня 2025 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- В 2017–2019 годах Паредес выступал в «Зените».
Источник: Sport.es