«Барселоне» предложили экс-игрока «Зенита»

Агенты и посредники предложили «Барселоне» предложили подписать центрального полузащитника «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает Sport.es.

При этом в приоритете у каталонского клуба на эту позицию кандидатуры Амаду Онана («Эвертон») или Микеля Мерино («Реал Сосьедад»).