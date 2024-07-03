Игрок ЦСКА Роша назвал себя лучшим защитником РПЛ

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, кто является лучшим защитником в РПЛ.

«Вы хотите знать мое мнение, кто лучший защитник в России? Я, конечно! (Смеется.) Есть амбиции быть признанным лучшим защитником в следующем сезоне? Я все сделаю, чтобы это случилось», – признался Роша.