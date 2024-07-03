Игрок ЦСКА Роша назвал себя лучшим защитником РПЛ

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, кто является лучшим защитником в РПЛ.
«Вы хотите знать мое мнение, кто лучший защитник в России? Я, конечно! (Смеется.) Есть амбиции быть признанным лучшим защитником в следующем сезоне? Я все сделаю, чтобы это случилось», – признался Роша.
- 29-летний защитник Виллиан Роша представляет цвета ЦСКА с 2022 года.
- В майке столичного коллектива бразилец поучаствовал в 68 поединках. В них игрок сумел записать в свой актив 6 голов и 4 результативных паса.
- ЦСКА по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ занял 6-ю строчку.
- Отметим, что лучшим защитником минувшего сезона был признан бразильский игрок «Зенита» Дуглас Сантос, играющий на позиции левого защитника. Он получает эту награду второй год подряд.
Источник: «РБ Спорт»